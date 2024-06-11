Минобороны России: группировка «Запад» овладела пяти опорными пунктами ВСУ

Группа войск «Восток» выбила Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых позиций и заняла пять опорных пунктов. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров, его цитирует РИА Новости.

«Решительными действиями подразделения группировки выбили противника с удерживаемых позиций, овладели пятью опорными пунктами», — рассказал он.

В Минобороны уточнили, что подразделения нанесли удары по формированиям аэромобильной, механизированный и бригады, а также по бригаде спецназначения и нацгвардии в районе Серебрянки, Берестового, Синьковки и Тимковки. В результате ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, а также самоходную американскую артиллерийскую установку М109 Paladin и гаубицы Д-30, М777 и «Мста-Б».

Ранее штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России с помощью авиационных ракет нанесли удар по подразделениям ВСУ. В результате чего удалось поразить замаскированную технику и живую силу противника.