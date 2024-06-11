Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:12, 11 июня 2024Россия

Минобороны отчиталось о взятии под контроль пяти опорных пунктов ВСУ

Минобороны России: группировка «Запад» овладела пяти опорными пунктами ВСУ

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Группа войск «Восток» выбила Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых позиций и заняла пять опорных пунктов. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров, его цитирует РИА Новости.

«Решительными действиями подразделения группировки выбили противника с удерживаемых позиций, овладели пятью опорными пунктами», — рассказал он.

В Минобороны уточнили, что подразделения нанесли удары по формированиям аэромобильной, механизированный и бригады, а также по бригаде спецназначения и нацгвардии в районе Серебрянки, Берестового, Синьковки и Тимковки. В результате ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, а также самоходную американскую артиллерийскую установку М109 Paladin и гаубицы Д-30, М777 и «Мста-Б».

Ранее штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России с помощью авиационных ракет нанесли удар по подразделениям ВСУ. В результате чего удалось поразить замаскированную технику и живую силу противника.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны сообщило о крушении Су-34 в российском регионе. Что известно об авиакатастрофе?

      Аферисты обманули россиянина на три миллиона рублей

      Названы лидирующие по переработке отходов страны

      В ЛНР рассказали о безуспешных атаках ВСУ под Харьковом

      Председателя Евросовета заподозрили в попытке сместить главу ЕК

      Глава Днепропетровской администрации заявил о повреждении инфраструктуры

      Марочко рассказал об ожесточенных боях за господствующие высоты в ДНР

      Военэксперт предрек удары новыми умными авиабомбами ВСУ по аэродромам России

      Минобороны отчиталось о взятии под контроль пяти опорных пунктов ВСУ

      МИД России назвал договор о сотрудничестве с Ираном стратегическим решением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше