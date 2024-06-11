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13:30, 11 июня 2024Россия

Минобороны России раскрыло потери ВСУ за сутки

Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли более 2000 человек

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 2155 человек. Об этом стало известно из ежедневной сводки Минобороны России.

Так, в зоне контроля группировки войск «Север» ВСУ потеряли более 265 бойцов. На территории группировки «Запад», где за сутки удалось освободить два населенных пункта, противник потерял более 560 военнослужащих.

Еще 740 человек составили потери ВСУ при ведении боев с «Южной» группировкой войск. При боестолкновениях с подразделениями группировок «Центр», «Восток» и «Днепр» противник потерял еще 590 бойцов.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская армия в зоне спецоперации теряет в месяц примерно 50 тысяч человек в виде санитарных и безвозвратных потерь, при этом соотношение безвозвратных и санитарных потерь ВСУ — примерно 50 на 50.

По данным президента, соотношение невозвратных потерь России и Украины — примерно один к пяти.

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      Никита Абрамов
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