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17:45, 11 июня 2024Из жизни

Мошенник прикинулся женщиной, влюбил в себя мужчину и обворовал его

В Индии мошенник прикинулся девушкой и украл у мужчины 70 тысяч рупий

Фото: Joey Nicotra / Unsplash

В Индии арестовали мужчину, который прикинулся женщиной в сети, влюбил в себя мужчину и обворовал его на 70 тысяч рупий (74,6 тысячи рублей). Об этом сообщает News9Live.

4 июня в полицию Дели обратился Аман Намдев и заявил, что стал жертвой мошенников. За некоторое время до этого он познакомился в социальной сети с некой Шивани Рагхуванши. Хотя они никогда не виделись лично, девушка убедила мужчину дать обещание жениться на ней.

Позже Намдев все же отказался от скоропалительного брака, и тогда Рагхуванши заявила, что собирается покончить с собой. Вскоре к индийцу на улице подошел неизвестный, представился Ашу Мехрой и сказал, что приходится девушке братом. Он заявил, что она действительно навредила себе и теперь нуждается в деньгах на лечение. Намдев испугался и перевел на указанный счет 70 тысяч рупий. Однако позже все-таки обратился в полицию.

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В ходе расследования выяснилось, что под личиной Рагхуванши скрывался сам Ашу Мехра. Он создал несколько фейковых аккаунтов в социальных сетях от имени несуществующих девушек и начал знакомиться с мужчинами. Он втирался в доверие к незадачливым жертвам и начинал вытягивать из них деньги, фабрикуя несчастные случаи. При этом мошенник говорил с пострадавшими женским голосом (не уточняется, самостоятельно или при помощи специальной программы — прим. «Ленты.ру»), чтобы все выглядело максимально правдоподобно.

В данный момент Мехра арестован. Полиция уверена, что от его действий пострадали десятки человек, а он «скопил значительную сумму денег».

Ранее сообщалось, что житель Индонезии на 12-й день после свадьбы обнаружил, что его супруга — мошенник, притворившийся женщиной. Злоумышленник хотел выманить у пострадавшего деньги.

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      Никита Савин
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