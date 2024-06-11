Москвичей предупредили о мощных осадках

Вильфанд: до 13 июня в Москве может выпасть до 90 % месячной нормы осадков

До вечера 13 июня в Москве может выпасть от 50 до 90 процентов месячной нормы осадков. О мощных дождях предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

По словам синоптика, ливни будут идти с вечера вторника (11 июня), всю среду и все утро четверга. «Они будут повсеместные и пульсирующие, то есть пройдет кратковременный дождь, усилится, затем небольшой перерыв, и опять усиление», — уточнил метеоролог.

Вильфанд также спрогнозировал грозы и отметил, что температура воздуха будет на 3-4 градуса Цельсия выше климатической нормы. Помимо этого, возможен град и усиление ветра до 18 метров в секунду. Синоптик подчеркнул, что в июне в Москве обычно выпадает 80 миллиметров осадков. В ближайшее время ожидается выпадение от 40 до 70 миллиметров влаги, рассказал специалист.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что обильные осадки в Москве закончатся только к выходным. Синоптик отметил, что дожди будут регулярными, а их пик придется на четверг, 13 июня.