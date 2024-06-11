Названа стоимость самой большой съемной квартиры в Москве

Trust Realty: месяц аренды самой большой в Москве квартиры обойдется в ₽2,5 млн

Аренда самой просторной в Москве квартиры обойдется в 2,5 миллиона рублей в месяц. Московский рынок крупногабаритного жилья проанализировали в компании Trust Realty, передает федеральный портал «Мир квартир».

Площадь самого большого лота для сдачи в аренду составляет 700 квадратных метров. Квартира экспонируется на улице Пречистенка в районе Хамовники. Второй по площади объект в Москве располагается на северо-западе города в районе Щукино. За месяц проживания в 580-метровой квартире придется отдать 700 тысяч рублей. На третьей строчке рейтинга располагается объект в районе Покровское-Стрешнево также в Северо-Западном округе. Квартира занимает 550 квадратных метров, а арендная ставка равняется 1,5 миллиона рублей в месяц.

Ранее аналитики назвали стоимость самой дорогой микроквартиры столицы. Это готовые апартаменты площадью 23 квадратных метра. Цена объекта достигает 34,01 миллиона рублей.