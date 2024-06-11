Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:54, 11 июня 2024Экономика

Раскрыта цена самой дорогой запрещенной квартиры в Москве

Whitewill: самая дорогая микроквартира в Москве стоит 57 миллионов рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Самую дорогую микроквартиру в Москве можно купить за 57 миллионов рублей. Цену высокобюджетного запрещенного к возведению в столице жилья раскрыли эксперты агентства недвижимости Whitewill, передает «Сноб».

Речь идет об апартаментах площадью 23 квадратных метра на вторичном рынке в проекте Vesper Tverskaya. На первичном рынке самым дорогим оказался объект площадью 27 «квадратов» в клубном доме Cult. Стоимость этих апартаментов — 34,01 миллиона рублей.

Второе место среди новостроек занимает квартира площадью 29 квадратных метров в проекте Slava — ее продают за 26,75 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров студия в премиум-квартале Republic площадью 27 «квадратов». Стоимость такого жилья — 995 000 рублей за один квадратный метр.

Ранее россияне бросились скупать запрещенные квартиры — спрос на жилье площадью до 28 квадратных метров резко вырос после ввода запрета на его строительство в Москве. С 16 по 25 мая интерес к такому жилью в новостройках столицы увеличился на 23 процента, а в старых домах — на 60 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Присяжные вынесли вердикт по делу Хантера Байдена

      В Москве появился странный прозрачный грузовик

      Судья назвал сроки вынесения приговора по делу Хантера Байдена

      В Москве назвали условие для начала переговоров с Киевом

      Сын Байдена покинул суд после признания виновным присяжными

      В Дагестане заметили беспилотник на парашюте

      Москвичей предупредили о мощных осадках

      Актриса Яна Троянова назвала заслуженными призывы убивать русских детей. Глава СК поручил проверить ее слова

      Для российской нефти нашелся неожиданный перевозчик

      Инстасамка показала фигуру в мини-шортах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше