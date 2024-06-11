Раскрыта цена самой дорогой запрещенной квартиры в Москве

Whitewill: самая дорогая микроквартира в Москве стоит 57 миллионов рублей

Самую дорогую микроквартиру в Москве можно купить за 57 миллионов рублей. Цену высокобюджетного запрещенного к возведению в столице жилья раскрыли эксперты агентства недвижимости Whitewill, передает «Сноб».

Речь идет об апартаментах площадью 23 квадратных метра на вторичном рынке в проекте Vesper Tverskaya. На первичном рынке самым дорогим оказался объект площадью 27 «квадратов» в клубном доме Cult. Стоимость этих апартаментов — 34,01 миллиона рублей.

Второе место среди новостроек занимает квартира площадью 29 квадратных метров в проекте Slava — ее продают за 26,75 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров студия в премиум-квартале Republic площадью 27 «квадратов». Стоимость такого жилья — 995 000 рублей за один квадратный метр.

Ранее россияне бросились скупать запрещенные квартиры — спрос на жилье площадью до 28 квадратных метров резко вырос после ввода запрета на его строительство в Москве. С 16 по 25 мая интерес к такому жилью в новостройках столицы увеличился на 23 процента, а в старых домах — на 60 процентов.