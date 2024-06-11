Муж Кудрявцевой ответил на слухи о разводе

Муж Кудрявцевой рассказал, что не собираются разводиться с телеведущей

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров не собираются разводиться. Такое заявление сделал сам Макаров в интервью «Комсомольской правде».

Более того, пара даже не ругается, рассказал спортсмен. 8 июня, в день 11-летия их свадьбы, Макаров опубликовал снимок с женой. Кадры он подписал словами: «11 лет. Люблю». Это фото стало первым сигналом о том, что звездная пара продолжает свои отношения.

О расставании с мужем после 10 лет брака Кудрявцева объявила ранее в январе. Она объяснила решение фразой «алкоголь — зло». При этом ведущая заявила, что пока не разводилась с супругом.

Кудрявцева состоит в браке с Макаровым с 2013 года, пара воспитывает дочь. Это третий брак телеведущей. Ее первым мужем был музыкант группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Во второй раз телезвезда вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова.