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14:58, 11 июня 2024Из жизни

136-килограммовый медведь ворвался на кухню к мужчине

В штате Калифорния мужчина столкнулся с одним медведем на кухне и вторым у дома

Фото: Zdeněk Macháček / Unsplash

В американском штате Калифорния мужчина столкнулся с одним медведем в доме и через пару минут нашел второго на заднем дворе. Об этом пишет CBS News.

Джейсон Уайтман мыл посуду, когда на его кухню ворвался 136-килограммовый медведь. Мужчина тут же начал снимать происходящее на видео. «Привет, ты хороший?» — спросил у хищника Уайтман, а затем стал прогонять его. Он угрожал медведю, что обрызгает его водой, и действительно это сделал, когда хищник уже повернулся к выходу.

Мужчина вышел за ним и нашел у крыльца еще одного медведя. Тогда Уайтман решил продолжить разговаривать уже с двумя хищниками. «Я не собираюсь вас ранить, ребята, я просто хочу, чтобы вы шли дальше», — сказал на видео мужчина. В конце концов медведи покинули его дом — перелезли через забор.

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После произошедшего Уайтман рассказал журналистам, что даже не помнит, что говорил медведям. Он подчеркнул, что хоть эти звери и могут показаться милыми, он знает, что это не так. «Их поведение может измениться в один миг», — объяснил мужчина.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии барибал вломился в дом к 71-летней женщине и съел ее. Выяснилось, что медведь питался останками своей жертвы на протяжении нескольких дней.

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      Юлия Юткина
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