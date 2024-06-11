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05:01, 11 июня 2024Забота о себе

Мужчинам назвали способ выявить проблемы по поведению женщин в сексе

Фото: Unsplash

Сексолог Трейси Кокс подсказала мужчинам способ определить, с какими женщинами в будущем будут проблемы. Ее мнение приводит Daily Mail.

Первым примером токсичного поведения в постели Кокс назвала манипуляцию сексом. Она пояснила, что некоторые женщины используют интимную близость, чтобы получить желаемое. По мнению сексолога, если мужчину устраивают такие игры, то в этом нет ничего плохого. Однако есть риск, что очень скоро секс станет предметом торга, а не выражением близости.

Сексолог считает, что проблемы в отношениях могут быть с женщинами, которых постоянно надо убеждать в их привлекательности и сексуальности. «Проблемы с образом тела разрушили много потенциально счастливых пар; глубокая неуверенность в своей внешности предполагает нарциссические черты поведения», — предупредила специалистка.

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Также, по мнению Кокс, стоит насторожиться, если в постели девушка произносит фразу: «Я никогда не любила секс, пока не встретила тебя». Сексолог пояснила, что это может быть признаком низкого либидо, которое повысилось из-за новой романтической связи, но вернется к норме, когда отношения станут привычными.

Наконец, сексолог советует не продолжать отношения с женщинами, которые грубо или насмешливо реагируют на неудачу во время первого секса. По мнению Кокс, такая реакция является показателем пренебрежительного отношения к чужим эмоциям.

Кроме того, специалистка посоветовала и мужчинам, и женщинам держаться подальше от партнеров, которые не могут или не хотят заниматься любовью трезвыми, пренебрегают контрацептивами и часто вспоминают бывших. Также она назвала тревожными признаками чрезмерную ревность и излишнюю концентрацию на сексе.

Ранее девушка рассказала, что разочаровалась в парне, побывав у него дома. Оказалось, что жилье молодого человека кишит тараканами.

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      Алиса Дмитриева
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