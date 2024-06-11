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17:26, 11 июня 2024Путешествия

Мужчину заподозрили в детском секс-туризме и изнасиловании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На Филиппинах 68-летнего голландца заподозрили в организации детского секс-туризма и изнасиловании по меньшей мере двух девочек. Об этом сообщает NL Times.

Против него также выдвинули обвинения в распространении видео сексуального характера с участием несовершеннолетних, рассказали прокуроры. Судебное заседание по делу состоялось 11 июня. Суд постановил оставить подозреваемого под стражей еще на три месяца.

Ранее двух туристов посадили в тюрьму в Великобритании за многочисленные изнасилования детей во время поездок по миру. Спецслужбы выяснили, что они входили в общеевропейскую преступную сеть, члены которой путешествуют по миру, чтобы насиловать детей.

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      Марк Успенский
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