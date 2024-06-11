На дне Невы нашли «Москвич» 60-х годов

На дне Невы в Санкт-Петербурге нашли затонувший ретроавтомобиль

В Санкт-Петербурге на дне Невы нашли затонувший «Москвич». Об этом сообщает Telegram-канал «Росгвардия. Северо-Западный округ».

Водолазы Росгвардии обследовали акваторию и гидротехнические сооружения возле причала «Медный всадник». Такие погружения совершаются регулярно в разных частях города, чтобы проверить, не осталось ли на дне неразорвавшихся боеприпасов времен Великой отечественной войны.

Однако в этот раз вместо бомб на глубине шести метров росгвардейцы нашли ретроавтомобиль, покрытый илом и обрастаниями. Предположительно это «Москвич-403», который выпускался с 1962 по 1965 год.

Водолазы изучили находку и пришли к выводу, что кузов машины не представляет опасности для судоходства.

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