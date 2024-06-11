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14:31, 11 июня 2024Из жизни

На дне Невы нашли «Москвич» 60-х годов

На дне Невы в Санкт-Петербурге нашли затонувший ретроавтомобиль

В Санкт-Петербурге на дне Невы нашли затонувший «Москвич». Об этом сообщает Telegram-канал «Росгвардия. Северо-Западный округ».

Водолазы Росгвардии обследовали акваторию и гидротехнические сооружения возле причала «Медный всадник». Такие погружения совершаются регулярно в разных частях города, чтобы проверить, не осталось ли на дне неразорвавшихся боеприпасов времен Великой отечественной войны.

Однако в этот раз вместо бомб на глубине шести метров росгвардейцы нашли ретроавтомобиль, покрытый илом и обрастаниями. Предположительно это «Москвич-403», который выпускался с 1962 по 1965 год.

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Водолазы изучили находку и пришли к выводу, что кузов машины не представляет опасности для судоходства.

Ранее сообщалось, что мужчина из США достал из реки прикованный к гантели череп. Инцидент произошел в Новом Орлеане. Житель города занимался магнитной рыбалкой с Моста Магнолии в районе Байю Сент-Джон.

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      Антонина Черташ
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