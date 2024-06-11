На Украине начали отлавливать маскирующихся под туристов уклонистов

«УП»: пограничники на Украине начали отлавливать уклонистов под видом туристов

На Укране пограничники начали тщательно патрулировать туристические районы Франковщины и Буковины на фоне приказов комендантов этих областей о дополнительных ограничительных мерах, которые введены в связи с военным положением. Там отлавливают уклонистов, которые маскируются под туристов, передает издание «Украинская правда» («УП»).

Активность сотрудников пограничной службы отмечается на железнодорожных станциях, где они проверяют документы прибывающих граждан. В ГНСУ дали пояснение — украинцы, уклоняющиеся от мобилизации, нередко приезжают в эти регионы под видом туристов и пытаются незаконно пересечь границу.

Приказ о дополнительных ограничительных мерах в туристических областях носит временный характер, но период его действия четко не определен. Мужчины должны быть готовы к этой встрече — всегда носить при себе документ, удостоверяющий его личность, и военно-учетный документ, так как пограничники не принимают данные из приложения «Резерв+».

Кроме того, с 2023 года был введен специальный режим, согласно которому украинские мужчины должны иметь разрешение пограничной службы на пребывание в пограничной полосе шириной в пять километров от линии госграницы. На нарушителей с июня начали оформлять штрафы за несоблюдение этого правила.

Ранее сообщалось, что более 30 украинцев на грузовике ГАЗ-66 с военными номерами прорвались через границу Венгрии, но были задержаны. Пока венгерская сторона не передала задержанных Киеву.