Грузовик с 32 украинцами прорвался в Венгрию. Киев заявил, что там их задержали

Более 30 украинцев на грузовике прорвались через границу Венгрии, их задержали

Более 30 украинцев на грузовике ГАЗ-66 с военными номерами прорвались через границу Венгрии, но были задержаны. Об инциденте рассказал украинский журналист Виталий Глагола.

Как стало известно, 9 июня в районе пропускного пункта Косино — Барабаш в Закарпатской области украинские пограничники нашли след от транспортного средства на контрольно-следовой полосе. Видеокамеры зафиксировали, что грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами двигался через поле в направлении границы с Венгрией. Как потом оказалось, транспортное средство не принадлежало военным. Позднее венгерская полиция сообщила о задержании 32 человек на окраине села Барабаш.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украинские пограничники задержали причастных к организации побега

Представитель Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, комментируя инцидент, заявил, что проводится вся необходимая проверка. Кроме того, пограничники Украины задержали несколько человек, которые могут быть причастны к незаконному перемещению беглецов через границу.

Как видим, противоправные элементы не оставляют попыток по незаконному перемещению лиц через границу. Зато сами нарушители пользуются услугами преступных организованных групп, которые обещают им содействие за немалые суммы денег Андрей Демченко представитель Госпогранслужбы Украины

Пока венгерская сторона не передала задержанных Киеву.

На Украине раскрыли статистику по уклонистам

В начале июня Западное региональное управление Госпогранслужбы республики сообщило, что около 45 граждан Украины, пытавшихся уклониться от мобилизации и сбежать из страны через горы и реки, не выжили. По данным ведомства, пограничники уже неоднократно обнаруживали тела в реках и горах на границе с ЕС. Отмечается, что только в течение мая десять человек не смогли спастись при попытке переплыть пограничную реку Тису.

В апреле Демченко также поделился статистикой — 10 уклонистов ежедневно пытаются незаконно выехать с Украины. По его словам, мужчины пытаются покинуть территорию страны через пункты пропуска с помощью поддельных документов или путем подкупа инспекторов. По некоторым данным, украинские мужчины, попадающие под воинский призыв по возрасту, готовы платить по 20 тысяч долларов за помощь в нелегальном пересечении границы.

Фото: Marton Monus / Globallookpress.com

Уклонисты изобретают разные способы, чтобы тайно пересекать границу

Так, например, в мае уклонисты рассказали, как пересекли румынскую границу через горы. Беглецы поделились, что большинство уклонистов ловят, потому что в лесу они идут по тропам, а попав в буферную зону, думают, что пограничников в ней уже нет. Также многих ловят ночью, так как они засыпают на открытой местности и их легко увидеть с помощью квадрокоптеров и приборов ночного видения.

Чтобы попасть на территорию Румынии, беглецам потребовалось идти пешком шесть суток через густые заросли в лесу, выкапывая перед сном себе ямы под упавшими деревьями, чтобы остаться незамеченными.

В апреле пятеро мужчин пытались бежать с Украины в Румынию под видом волонтеров «Красного Креста». Украинцы достали поддельные документы и спецодежду, которые подтверждали их причастность к международной гуманитарной организации, но сотрудники ГПСУ их разоблачили. Еще один уклонист прошел по горам 70 километров в попытках найти Румынию. Ему пришлось перебираться через сугробы, достигавших двух метров в высоту, и встречать на пути диких животных.