Десятки украинцев пересекли границу с Венгрией на военном грузовике

Более 30 украинцев прорвались через границу Венгрии на военном грузовике

Более 30 украинцев прорвались через границу Венгрии на грузовике ГАЗ-66 с черными военными номерами. Об этом рассказал украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

По его словам, 9 июня украинские пограничники обнаружили следы грузовика на контрольно-следовой полосе на участке «Косино» и «Большая Быйгань». После проверки стало известно, что машина не состояла на учете воинских частей. Впоследствии грузовик нашли на территории Венгрии, однако все пассажиры уже покинули транспортное средство.

После этого венгерская сторона сообщила, что на окраине села Барабаш были задержаны 32 украинца. Дальнейшая судьба задержанных пока остается неизвестна.

Ранее заведующий отдела миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Алексей Позняк заявил, что у властей Украины мало шансов вернуть в республику бежавших за границу мужчин. По его мнению, по своей инициативе европейские страны не решатся на экстрадицию уклонистов.