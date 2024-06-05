На Украине оценили шансы вернуть мужчин из-за границы

Демограф Позняк заявил о малых шансах вернуть мужчин из-за границы на Украину

Власти Украины имеют мало шансов вернуть мужчин из-за границы обратно в республику. С такой оценкой заведующий отдела миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Алексей Позняк выступил в интервью украинскому изданию «Телеграф».

По его мнению, по своей инициативе европейские страны не решатся на экстрадицию уклонистов. «Если будет представление в розыск, предъявление подозрений, то страна-реципиент может рассмотреть вопрос экстрадиции. Но ведь это не о стимулировании. Это возвращение силовыми методами наших людей», — добавил он.

Позняк также усомнился, что ограничение в предоставлении консульских услуг за рубежом украинским мужчинам, не обновившим военно-учетные данные, возымеет какой-то эффект. «Это просто усложнит жизнь части наших мигрантов. Вряд ли это будет стимулом для возвращения. Те, кто не имел правовых оснований для выезда за границу, они будут просто меньше иметь дело с госорганами», — предположил эксперт.

Ранее сообщалось, что посольство США в Киеве рекомендовало американцам от 18 до 69 лет с гражданством Украины воздержаться от поездок в республику из-за риска задержаться на территории страны на неопределенный срок.