Киев лишил мужчин с гражданством США и Украины свободы выезда

Посольство США в Киеве: лица с двойным гражданством не смогут выехать из Украины

Посольство США в Киеве объявило, что украинские власти лишили свободы выезда за пределы республики мужчин с двойным гражданством в возрасте от 18 до 69 лет. Таким образом, их уравняли в статусе с другими гражданами страны, сказано в сообщении на сайте дипмиссии.

По словам дипломатов, они ограничены в возможностях влиять на законы внутри республики, поэтому призвали американцев с двойным гражданством, которые планируют поездки на Украину, воздержаться от них, поскольку есть риск задержаться на территории страны на неопределенный срок.

«Если вы на Украине и не можете выехать, укройтесь в месте пребывания и выполняйте все местные предписания», — указано в заявлении. Дипмиссия предупредила, что даже наличие американского паспорта не станет гарантией, что граждане смогут выехать из страны.

До этого американо-украинцы, в отличие от других мужчин в республике, пользовались правом свободного выезда из страны, если они зарегистрированы по месту жительства в США. Но послабление отменили с 1 июня.

«Украинское законодательство не признает двойного гражданства. Двойные граждане США и Украины таким образом считаются исключительно украинскими гражданами при пребывании на Украине, на них распространяются все права и обязанности», — уточнили в посольстве.

Ранее сообщалось, что стоимость нелегальных услуг по выезду из Украины для мужчин призывного возраста подскочила в пять раз. Граждане готовы платить до 20 тысяч долларов, заявил начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.