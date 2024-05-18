Круглосуточная раздача повесток и ограничение консульских услуг. На Украине вступил в силу закон о мобилизации

Зеленский утвердил круглосуточную раздачу повесток гражданам Украины

С субботы, 18 мая, на Украине вступает в силу закон об ужесточении правил мобилизации. Документом предусматривается в том числе круглосуточная раздача повесток, а также ограничение консульских услуг для военнообязанных украинских граждан.

Кроме того, в пятницу, 17 мая, президент страны Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ) некоторых категорий заключенных. Ряды армии могут пополнить до 15 тысяч осужденных.

Сотрудники ТЦК смогут вручать повестки круглосуточно

Согласно новым правилам сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) в рамках вступившего в силу закона, смогут вручать повестки украинцам круглосуточно.

Документ о призыве военнообязанным будут вручать по месту проживания, работы, учебы, в общественных местах, общественных сооружениях, местах массового скопления людей, на блокпостах и пунктах пропуска через границу.

Также право передавать документ появилось у групп оповещения. В них входят лица, не подлежащие мобилизации, представители местных администраций и главы предприятий.

Повестка будет считаться врученной по почте даже при отсутствии гражданина

Как объявила украинская Судебно-юридическая газета со ссылкой на постановление кабмина, повестка будет считаться врученной по почте даже при отсутствии гражданина по месту жительства — он все равно будет считаться оповещенным о получении документа со дня проставления отметки в почтовом сообщении об отсутствии лица по указанному адресу. В случае отказа получить отправление военнообязанного также считают уведомленным.

Свидетельством вручения повестки будет не только подпись гражданина, но и видеозапись передачи документа, отказа от ее получения или отказа общаться с лицом, уполномоченным вручать повестки.

Предусмотрены ограничения для украинцев за границей

Военнообязанным украинцам, которые находятся за границей, для получения консульских услуг, в том числе паспорта, необходимо обновить свои военно-учетные данные в военкомате. Как это сделать, власти пока не разъяснили.

При этом оказание консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей, МИД Украины приостановил еще с 23 апреля. Исключение предполагается для выдачи документов для возвращения на Украину. Накануне вступления закона в силу МИД сообщил о возобновлении предоставления консульских услуг для мужчин за рубежом только при наличии военного билета.

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявлял, что в соответствии с новым законом у граждан смогут изымать транспорт в пользу ВСУ. Решение об изъятии авто будет выдавать местная администрация, а забирать его смогут сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев говорил, что после 18 мая на Украине могут подвергнуть мобилизации в ряды армии каждого десятого гражданина призывного возраста.