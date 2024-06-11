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19:46, 11 июня 2024Бывший СССР

На Украине напали на военкома во время проверки документов

В Хмельницком военкома во время проверки документов ударили ножом

Фото: Iurii Vlasenko / Shutterstock / Fotodom

Житель Хмельницкого напал на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и ударил его ножом во время проверки документов. О покушении на военкома сообщил Хмельницкий ТЦК в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Во время проверки документов гражданин 1984 года рождения достал нож и совершил нападение на военнослужащего, которого ранил в левое плечо со стороны спины. В дальнейшем группой оповещения приняты меры по задержанию правонарушителя и вызван наряд полиции», — говорится в сообщении. Пострадавшего доставили в госпиталь сотрудники скорой помощи, его жизни ничего не угрожает.

Представители военкомата также напомнили, что личный состав ТЦК состоит преимущественно из раненных во время боевых действий военнослужащих.

Ранее в Одессе произошла драка между сотрудниками ТЦК и работниками скорой помощи. Военкомы отказались выпускать и попытались мобилизовать водителей скорых, которые приехали в ТЦК по вызову. После этого к зданию приехали другие машины скорой помощи, после чего между ними и сотрудниками военкомата завязалась драка.

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      Александр Курбатов
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