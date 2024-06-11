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08:47, 11 июня 2024Бывший СССР

На Украине нашли причину приближения переговоров с Россией

LB: темп уничтожения энергетики Украины ведет к катастрофе и ускоряет переговоры

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ускоренные темпы, с которыми ВС России уничтожает энергетику Украины, ведет к настоящей катастрофе, которая произойдет еще до начала отопительного сезона. Такую оценку происходящему дал портал LB.ua, ссылаясь на источники ВСУ.

Помимо того, что состояние энергосистемы повлияет почти на все отрасли экономики республики и сферы общественной жизни, это может стать мощной причиной для принуждения Киева приблизить переговоры, причем на условиях Москвы, пишет издание.

Перед украинскими предпринимателями также стоит непростая задача — до осени решить, как они будут работать в условиях либо массовых отключений электричества, либо полного отсутствия электроснабжения.

Ранее экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что многие украинцы воспринимают аварийные отключения электричества в республике хуже, чем сам вооруженный конфликт. В результате граждане могут начать массово мигрировать из страны из-за энергодефицита.

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      Александра Синицына
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