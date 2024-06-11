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21:52, 11 июня 2024Бывший СССР

На Украине объяснили конфликт с Израилем отсутствием интеллекта у Зеленского

Тука: Зеленский испортил отношения с Израилем из-за отсутствия интеллекта
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире YouTube-канала NewsRoom объяснил конфликт президента страны Владимира Зеленского с Израилем отсутствием интеллекта у политика и неумением выступать без подготовленного заранее текста.

Он отметил, что высказывание украинского лидера о признании Палестины и намерении сделать все, чтобы остановить Израиль, испортило отношения, «израильтян покоробило то, что он сказал», в ближневосточной стране поднялись антиукраинские настроения.

«Кто за язык тянул? Вот надо было это сейчас?» — возмутился Тука, призвав запретить Зеленскому выступать без суфлера, чтобы «не позорить себя и страну».

Владимир Зеленский на конференции в Сингапуре заявил, чтобы Киев признает два государства: и Израиль, и Палестину. «И сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали», — подчеркнул политик. Он призвал не смешивать два периода: когда Израиль защищался после нападения ХАМАС и во время операции в секторе Газа.

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      Марина Совина
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