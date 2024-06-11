На Украине опровергли слова Зеленского об энергетике

Минэнерго Украины: невозможно выполнить обещание Зеленского, данное Западу

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о строительстве дополнительных мощностей генерации в 2024 году не имеет ничего общего с реальностью. Его обещание, данное Западу, опровергла советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, передает издание «Зеркало недели» в Telegram.

«Газовая генерация не строится в течение шести месяцев с момента заявления. Найти турбины, определить место установки, сделать проект, подключить, научить команды, как ими управлять — в самых лучших условиях занимает год. (…) Наши международные партнеры знают, что заявленное невозможно», — сказала она.

Зеркаль назвала условия на Украине не самыми лучшими. Она уточнила, что поставленные в прошлом году турбины до сих пор не запущены. По ее словам, построить четыре гигаватта генерации нереально, так как на мировом рынке нет такого количества производителей оборудования. Советник министра энергетики подчеркнула, что можно построить только фундамент.

Ранее Зеленский призвал партнеров профинансировать восстановление украинской энергетики. По его словам, у Киева есть план по наращиванию мощностей производства электроэнергии на один гигаватт ежегодно.