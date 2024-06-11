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10:10, 11 июня 2024Бывший СССР

На Украине предсказали отключения света вплоть до 2027 года

«Инсайдер UA»: на Украине будут перебои электричества каждую зиму до 2027 года

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Отключения электричества будут происходить на Украине каждую зиму до 2027-2028 года. Об этом сообщил глава Центра исследования энергетики Александр Харченко, пишет Telegram-канал «Инсайдер UA».

По его словам, отключения света будут длиться по 8-10 часов каждые сутки, а бесперебойной подачи электричества жители Украины дождутся только в 2027 году при условии, что сойдутся «куча факторов».

При этом Харченко отмечает, что если бы такая же ситуация произошла с другой европейской страной, то в ней бы включали электричество всего на час в сутки. Он заявил, что украинская энергосистема одна из самых стойких.

Ранее на Украине признали худшее состояние энергосистемы за два года. Наиболее серьезные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации.

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      Илья Таксюр
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