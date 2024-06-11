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22:56, 11 июня 2024Экономика

На Украине признали проблему незаконного вывоза большей части зерна

Офис генпрокурора Украины: большая часть зерна вывозится из страны нелегально
СюжетВывоз зерна с Украины:

Фото: Pixabay

Заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий признал, что страна ежегодно теряет миллиарды гривен из-за недобросовестных предприятий, которые экспортируют зерно, сообщает ТСН.

«Это действительно проблема. Потому что большая часть зерна идет нелегально. Не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет. Страна теряет миллиарды гривен», — заявил Вербицкий.

По его словам, некоторое время назад удалось пресечь попытку вывезти из Украины более 40 контейнеров сельхозпродукции, которая была приобретена за наличные средства, а предприятие при этом избежало выплаты налогов на сумму около 32 миллионов гривен (более 70,4 миллиона рублей).

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что страна не откажется от эмбарго на поставки украинского зерна. По словам дипломата, позиция властей насчет запрета на импорт украинского зерна не изменится.

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      Марина Совина
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