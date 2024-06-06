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14:49, 6 июня 2024Экономика

Европейская страна пообещала не отказываться от эмбарго на украинское зерно

Сийярто: Венгрия не откажется от эмбарго на поставки украинского зерна
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Венгрия не откажется от эмбарго на поставки украинского зерна. Такое обещание дал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской страны Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, позиция властей насчет запрета на импорт украинского зерна не изменится. Сельскохозяйственная продукция из этой страны распространилась по европейским рынкам, и в Венгрии не хотят, чтобы местные фермеры оказались в сложной ситуации.

Страны Центральной Европы ввели запрет на поставки аграрной продукции с Украины осенью 2023 года. Решение приняли после отказа Еврокомиссии в продлении эмбарго на импорт в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Власти Венгрии оставили эмбарго в силе и распространили его действие также на украинские крупу, мясо, яйца, растительное масло и овощи.

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Член парламента Франции Эммануэль Таше де ла Пажери заявил, что рост импорта зерна с Украины создает несправедливую ситуацию на французском рынке. Он подчеркнул, что фермеры «выражают глубокое разочарование» из-за правительственной стратегии, которую они считают провальной.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал государства Евросоюза воздержаться от «неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции». В противном случае он пообещал решить этот вопрос путем арбитража в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

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      Вячеслав Агапов
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