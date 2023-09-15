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22:44, 15 сентября 2023Экономика

Две европейские страны вслед за Польшей введут запрет на ввоз украинского зерна

Венгрия и Словакия вслед за Польшей вводят запрет на ввоз украинского зерна

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Две европейские страны — Венгрия и Словакия — вслед за Польшей вводят запрет на ввоз украинского зерна с полуночи, 16 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Будапешт запретил импорт 24 товаров с Украины, пояснил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Это не только зерновые, но и мясо (баранина, говядина, свинина, птица, мясо коз), а также яйца, овощи, семена подсолнечника, мед, вино.

Словакия также приняла решение запретить ввоз украинского зерна. Как пояснило Министерство сельского хозяйства страны, большое количество дешевого зерна может нанести значительный вред местным аграриям.

Ранее премьер-министр Польши Моравецкий заявил о решении продлить запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлевать эмбарго.

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    Марина Совина
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