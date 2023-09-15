Две европейские страны вслед за Польшей введут запрет на ввоз украинского зерна

Венгрия и Словакия вслед за Польшей вводят запрет на ввоз украинского зерна

Две европейские страны — Венгрия и Словакия — вслед за Польшей вводят запрет на ввоз украинского зерна с полуночи, 16 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Будапешт запретил импорт 24 товаров с Украины, пояснил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Это не только зерновые, но и мясо (баранина, говядина, свинина, птица, мясо коз), а также яйца, овощи, семена подсолнечника, мед, вино.

Словакия также приняла решение запретить ввоз украинского зерна. Как пояснило Министерство сельского хозяйства страны, большое количество дешевого зерна может нанести значительный вред местным аграриям.

Ранее премьер-министр Польши Моравецкий заявил о решении продлить запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлевать эмбарго.

