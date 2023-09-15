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23:49, 15 сентября 2023Экономика

Киев призвал европейские страны воздержаться от запрета на ввоз зерна с Украины

Шмыгаль призвал страны ЕС не вводить запрет на ввоз зерна с Украины

Фото: Pixabay

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился с призывом к европейским странам воздержаться от введения запрета на ввоз украинского зерна, сообщает ТАСС.

«Мы призываем отдельные государства — члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции», — заявил он.

Политик подчеркнул, что в противном случае урегулирование данного вопроса будет решаться путем арбитража в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Он добавил, что Киев намерен обсуждать с европейскими странами логистику и торговлю.

Ранее премьер-министр Польши Моравецкий заявил о решении продлить запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлевать эмбарго.

После этого еще две европейские страны — Венгрия и Словакияприняли решение о введении запрета на ввоз украинского зерна с полуночи, 16 сентября.

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    Марина Совина
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