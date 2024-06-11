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03:41, 11 июня 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли ситуацию с западными боеприпасами для ВСУ

Пленный Манюня: западные боеприпасы не доходят до ВСУ

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Западные боеприпасы не доходят до Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский пленный Александр Журавель с позывным Манюня в беседе с РИА Новости.

«Странная вообще тема. Потому что говорят: "Вот нам дали!" Дали что-то, да? Но у нас, если начинаешь спрашивать артиллеристов даже банально, или кого-либо, они говорят: "Да у нас по два снаряда выпускаем. Там и тот по одному… То есть постоянно говорят - то выдали, то выдали, но у кого ни спросишь, никто не знает, где это вообще. И давали ли вообще», — рассказал Манюня.
Журавель сдался в плен 25 мая 2024 года. До того он служил в ВСУ в качестве огнеметчика.

Ранее Генштаб ВСУ заявил, что наиболее напряженная ситуация сложилась на краматорском, кураховском и покровском направлениях в ДНР. Также отмечалось, что на харьковском направлении украинская армия продолжает принимать меры по усилению оборонных позиций и рубежей.

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      Евгений Силаев
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