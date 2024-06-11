Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 11 июня 2024Бывший СССР

На Украине заметили возвращение людей в Запорожскую область

Глава ОВА Федоров: люди возвращаются на территорию Запорожской области

Фото: РИА Новости

Все больше жителей, ранее уехавших на Украину, возвращаются на подконтрольную России территорию Запорожской области. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Запорожья Иван Федоров в интервью изданию Telegraf.

«Мы видим, что этот поток увеличился три месяца назад. Контролировать это невозможно. Но мы, условно, измеряем температуру», — сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, сколько человек возвращаются на территорию России. По словам Федорова, такая ситуация стала результатом недоработки украинских властей.

Ранее российские военные более чем на километр отбросили Вооруженные силы Украины от села Работино в Запорожской области. По словам главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Вооруженные силы России контролируют территорию к западу и востоку от населенного пункта на полтора километра.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ установила причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»

      В России назвали выгодное отличие БРИКС от других международных организаций

      Красный Ferrari певицы Шер продали на аукционе за 50,5 миллиона рублей

      Эксперты подсчитали количество не боящихся увольнения россиян

      Бывшего коммунальщика Минобороны России посадили на девять лет за коррупцию

      Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов рублей. Что может грозить ему за неуплату?

      В России предложили ввести компенсацию за незаконное задержание

      Переехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о заработках

      Стали известны подробности о выплатах семьям в рамках налоговых изменений

      В Госдуме посоветовали экстренно госпитализировать актрису Троянову

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше