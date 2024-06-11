На Украине заметили возвращение людей в Запорожскую область

Все больше жителей, ранее уехавших на Украину, возвращаются на подконтрольную России территорию Запорожской области. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Запорожья Иван Федоров в интервью изданию Telegraf.
«Мы видим, что этот поток увеличился три месяца назад. Контролировать это невозможно. Но мы, условно, измеряем температуру», — сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, сколько человек возвращаются на территорию России. По словам Федорова, такая ситуация стала результатом недоработки украинских властей.
Ранее российские военные более чем на километр отбросили Вооруженные силы Украины от села Работино в Запорожской области. По словам главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Вооруженные силы России контролируют территорию к западу и востоку от населенного пункта на полтора километра.