На Украине заметили возвращение людей в Запорожскую область

Глава ОВА Федоров: люди возвращаются на территорию Запорожской области

Все больше жителей, ранее уехавших на Украину, возвращаются на подконтрольную России территорию Запорожской области. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Запорожья Иван Федоров в интервью изданию Telegraf.

«Мы видим, что этот поток увеличился три месяца назад. Контролировать это невозможно. Но мы, условно, измеряем температуру», — сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, сколько человек возвращаются на территорию России. По словам Федорова, такая ситуация стала результатом недоработки украинских властей.

Ранее российские военные более чем на километр отбросили Вооруженные силы Украины от села Работино в Запорожской области. По словам главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Вооруженные силы России контролируют территорию к западу и востоку от населенного пункта на полтора километра.