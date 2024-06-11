На Украине запретили кондиционеры в школах

Минобрнауки Украины запретило кондиционеры в учебных заведениях

На Украине запретили кондиционеры в учебных заведениях. Соответствующий приказ опубликовало Министерство образования и науки страны, передает РИА Новости.

В Минобрнауки республики уточнили, что ограничения в школах и других государственных учреждениях были введены для экономии света. Под запрет также попало использование наружного освещения.

«С целью стабилизации работы энергетической системы Украины государственным предприятиям, учреждениям, учреждениям образования и организациям, которые относятся к сфере управления министерства образования и науки Украины, необходимо выполнять мероприятия, предусмотренные распоряжением [правительства Украины]», — говорится в документе.

Ранее предприятие «Украинские железные дороги» (ПАО «Укрзализниця») заявило о сокращении количества электричек на Украине. Причиной снятия с маршрутов некоторых пригородных поездов назвали экономию электроэнергии. Уточнялось, что соответствующие изменения коснутся более 70 электричек по всей стране.

