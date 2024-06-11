На Украине заявили об использовании Залужного Западом для давления на Зеленского

Политолог Бортник: Запад использует Залужного для давления на Зеленского

Запад использует бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного для давления на президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

По мнению эксперта, Залужного давно ждут в Великобритании, но сам бывший главком не спешит покидать Украину, так как у Лондона, вероятно, на него другие планы.

Бортник также заявил, что Запад может рассматривать генерала в качестве сменщика Зеленского на посту президента.

Ранее стало известно, что организатором увольнения Залужного с поста главкома ВСУ является глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Украинские и западные дипломаты называют его «теневым кардиналом» страны.