На Урале люди в камуфляже затащили прохожего в тонированный УАЗ

Е1.ru: в Екатеринбурге люди в камуфляже затащили прохожего в тонированный УАЗ

В Екатеринбурге люди в камуфляже скрутили прохожего и затащили его в тонированный УАЗ. Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

Как рассказали очевидцы, все произошло у дома на улице Крауля. Одному из горожан удалось детальнее разглядеть внешность прохожего. «Четыре человека повязали нерусского мужчину, увели в тонированный УАЗ Patriot. Два человека в гражданке снимали все происходящее на телефон», — пояснил свидетель в беседе с Е1.ru.

Источник портала отметил, что прохожий внезапно побежал, заметив подъехавший к нему автомобиль. Представители правоохранительных органах, комментируя ситуацию, отметили, что люди в камуфляже не являются их сотрудниками. Других подробностей о случившемся не поступало.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция пресекла пижамную вечеринку мигрантов.