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09:27, 11 июня 2024Экономика

На ВДНХ рабочие упали на асфальт с восьмиметровой высоты

На ВДНХ рабочие упали на асфальт с восьмиметровой высоты при установке сцены

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве в парке на ВДНХ трое рабочих упали с высоты семь-восемь метров. Об этом сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел в 7 часов утра во вторник, 11 июня, недалеко от фонтана «Дружба народов». Уточняется, что при установке сценических конструкций ко Дню России обрушились строительные леса, и мужчины упали прямо на асфальт. Причиной случившегося стало нарушение техники безопасности.

На место происшествия вскоре после вызова прибыли машины скорой помощи. По информации Mash, один из рабочих отделался легкими повреждениями, другого зажало упавшими элементами конструкциями и его состояние на данный момент неизвестно, а третий получил серьезные травмы — травму головы и перелом ребер.

В данный момент следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в июне стало известно, что в доме в центре Москвы обрушилась шахта лифта с ремонтником.

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      Полина Кислицына
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