Шахта лифта с ремонтником обрушилась в жилом доме в Москве и попала на видео

Ремонтник пострадал при обрушении шахты лифта в центре Москвы

Шахта лифта с ремонтником обрушилась в жилом доме в центре Москвы и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал издания Baza.

Обрушение произошло в Бобровом переулке. Судя по выложенным кадрам, рухнула внешняя часть конструкции. Ремонтнику удалось зацепиться за один из элементов, однако он получил травмы — на видео пострадавший мужчина держится за голову, не ней видна кровь.

Причина обрушения неизвестна. В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы не комментировали случившееся.

Другой инцидент с лифтом произошел в Москве 3 апреля — рабочий упал в шахту лифта строящегося дома. Трагедия произошла на севере Москвы возле станции метро «Речной вокзал», в доме, расположенном на улице Фестивальной. Врачи не смогли спасти мужчину.