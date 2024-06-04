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16:57, 4 июня 2024Россия

Шахта лифта с ремонтником обрушилась в жилом доме в Москве и попала на видео

Ремонтник пострадал при обрушении шахты лифта в центре Москвы

Шахта лифта с ремонтником обрушилась в жилом доме в центре Москвы и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал издания Baza.

Обрушение произошло в Бобровом переулке. Судя по выложенным кадрам, рухнула внешняя часть конструкции. Ремонтнику удалось зацепиться за один из элементов, однако он получил травмы — на видео пострадавший мужчина держится за голову, не ней видна кровь.

Причина обрушения неизвестна. В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы не комментировали случившееся.

Другой инцидент с лифтом произошел в Москве 3 апреля — рабочий упал в шахту лифта строящегося дома. Трагедия произошла на севере Москвы возле станции метро «Речной вокзал», в доме, расположенном на улице Фестивальной. Врачи не смогли спасти мужчину.

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      Марк Леонов
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