В Москве строитель упал в шахту лифта

На севере Москвы строитель упал в шахту лифта и не выжил

В Москве рабочий упал в шахту лифта строящегося дома. Внимание на это в среду, 3 апреля, обратила пресс-служба столичной прокуратуры.

Трагедия произошла на севере Москвы возле станции метро «Речной вокзал», в строящемся доме, расположенном на улице Фестивальной. 21-летний строитель упал с высоты в лифтовую шахту, мужчина не выжил.

Головинская межрайонная прокуратура начала расследование всех обстоятельств случившегося и устанавливает виновных.

Ранее в марте стало известно, что 83-летняя жительница города Иваново упала с третьего этажа в шахту лифта на кабину, после чего попала в больницу. Согласно данным прокуратуры Ивановской области, в момент инцидента пенсионерка находилась в здании частной медицинской организации. Провалившуюся в шахту женщину вытащили пожарные и спасатели областного поисково-спасательного отряда.