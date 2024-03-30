Пенсионерка упала в шахту лифта и попала в больницу

Женщина в Иваново упала в шахту лифта с третьего этажа и попала в больницу

В городе Иваново женщина 1941 года рождения упала с третьего этажа в шахту лифта на кабину и попала в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Информация о происшествии поступила в спасательные службы в 14:20. Провалившуюся в шахту женщину вытащили пожарные и спасатели областного поисково-спасательного отряда. Отмечается, что во время проведения работ пенсионерка была в сознании и с ней поддерживали связь.

«На спинальном щите пострадавшую передали медикам, она госпитализирована в областную больницу», — рассказали в ГУ МЧС.

Агентство со ссылкой на региональную прокуратуру также сообщает, что по факту происшествия организована проверка. По данным ведомства, 83-летняя женщина находилась в здании частной медицинской организации. Прокуратура намерена дать оценку исполнения законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан при оказании услуг.

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