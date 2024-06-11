На Западе допустили отставку Макрона из-за выборов в Европарламент

Europe1: Макрон рассматривает возможность своей отставки

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность своей отставки из-за итогов выборов в Европейский парламент (ЕП) в ходе которых победили правые силы. Об этом сообщает радиостанция Europe1.

«Отставка президента не является табу. Да, нужно рассматривать все варианты. Он [Макрон] готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего президентского срока», — приводит радиостанция слова одного из родственников французского лидера.

Дополнительно сообщается, что Макрон намеренно может пойти на данный шаг, чтобы «драматизировать» досрочные выборы в парламент, о которых он объявил 9 июня. Он опасается победы «Национального объединения» Марин Ле Пен и хочет подобным шагом заставить свой электорат выйти на избирательные участки.

С 6 по 9 июня в Европейском союзе (ЕС) состоялись выборы в Европарламент, в функции которого входит рассмотрение законодательных инициатив Европейской комиссии (ЕК). По итогам голосования во Франции около 32 процентов голосов набрало «Национальное объединение» Ле Пен.

В ответ на итоги выборов Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы. Первый тур состоится 30 июня, второй — 7 июля. Он также принял отставку правительства своей партии «Возрождение» под руководством премьер-министра Габриэля Атталя.