Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:11, 11 июня 2024Экономика

Найден способ отучить россиян от самого грязного топлива

Минприроды предложило субсидии регионам за перевод отопления на термоуголь

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Минприроды нашли способ отучить россиян топить дома дровами и обычным углем — самым грязным и опасным для планеты топливом. Ведомство предложило регионам — участникам федерального проекта «Чистый воздух» выдавать субсидии для перевода отопления на термоугольное, пишут «Ведомости».

Сейчас подобную помощь регионам предоставляют для перехода или модернизации частных домовладений с традиционных печей на более экологичные методы отопления — например, на твердотопливные котлы с автоматической подачей топлива. В новом проекте постановления указано, что такие котлы могут быть термоугольными.

Термоуголь получают путем обработки обычного угля — из него удаляют лишнюю влагу и часть примесей. За счет этого топливо выделяет больше энергии и меньше загрязняет атмосферу. В России термоуголь производит СУЭК из бурых углей (марка Б) в Красноярском крае. Однако активно развиваться технологии мешает ее высокая стоимость и достаточной низкий спрос на рынке, отмечают эксперты.

Материалы по теме:
Тысячи свалок по всему миру выбрасывают опасный газ. Как он угрожает будущему человечества?
Тысячи свалок по всему миру выбрасывают опасный газ.Как он угрожает будущему человечества?
6 мая 2024
Забытый формат жилья из СССР внезапно вновь популярен у россиян. Почему квартиры в два этажа опять в моде?
Забытый формат жилья из СССР внезапно вновь популярен у россиян.Почему квартиры в два этажа опять в моде?
8 июня 2024

Научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко пояснил, что проект предполагает вложение значительных инвестиций в модернизацию котельных и тепловых станций, а также в обучение персонала работе с новым оборудованием. Кроме того, могут возникнуть сложности с логистикой и поставками термоугля, особенно в отдаленных регионах, подчеркнул специалист.

Помимо этого, важно учитывать мнение местных жителей и возможные социальные последствия перехода на новый вид отопления. Так, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что важно обеспечить достаточный объем этого топлива и сделать так, чтобы люди не переплачивали за свой выбор в пользу экологичности.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила давать скидку на электроэнергию россиянам с печным отоплением. Таким образом граждан хотят склонить к отказу от неэкологичного топлива в пользу более чистого.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Глава ФСБ заявил, что военная разведка Украины причастна к атаке на «Крокус». Заказчик теракта до сих пор не назван

      Россиянка с двумя детьми самовольно заняла чужую открытую квартиру

      Вероятность нашествия опасных испанских слизней в Москве оценили

      Звезда сериала «Солдаты» отдал мошенникам все сбережения

      Попавшее в сети у берега России животное весом в десятки тонн сняли на видео

      В России спрогнозировали резкий рост трат населения в интернете

      Макрон прокомментировал свою отставку с поста президента

      Силовики выломали двери в доме главы российского комбината и задержали его

      Украина назвала нужную сумму ежегодных иностранных инвестиций

      Люди стали реже пользоваться принтерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше