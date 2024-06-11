Найден способ отучить россиян от самого грязного топлива

Минприроды предложило субсидии регионам за перевод отопления на термоуголь

В Минприроды нашли способ отучить россиян топить дома дровами и обычным углем — самым грязным и опасным для планеты топливом. Ведомство предложило регионам — участникам федерального проекта «Чистый воздух» выдавать субсидии для перевода отопления на термоугольное, пишут «Ведомости».

Сейчас подобную помощь регионам предоставляют для перехода или модернизации частных домовладений с традиционных печей на более экологичные методы отопления — например, на твердотопливные котлы с автоматической подачей топлива. В новом проекте постановления указано, что такие котлы могут быть термоугольными.

Термоуголь получают путем обработки обычного угля — из него удаляют лишнюю влагу и часть примесей. За счет этого топливо выделяет больше энергии и меньше загрязняет атмосферу. В России термоуголь производит СУЭК из бурых углей (марка Б) в Красноярском крае. Однако активно развиваться технологии мешает ее высокая стоимость и достаточной низкий спрос на рынке, отмечают эксперты.

Научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко пояснил, что проект предполагает вложение значительных инвестиций в модернизацию котельных и тепловых станций, а также в обучение персонала работе с новым оборудованием. Кроме того, могут возникнуть сложности с логистикой и поставками термоугля, особенно в отдаленных регионах, подчеркнул специалист.

Помимо этого, важно учитывать мнение местных жителей и возможные социальные последствия перехода на новый вид отопления. Так, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что важно обеспечить достаточный объем этого топлива и сделать так, чтобы люди не переплачивали за свой выбор в пользу экологичности.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила давать скидку на электроэнергию россиянам с печным отоплением. Таким образом граждан хотят склонить к отказу от неэкологичного топлива в пользу более чистого.

