Россиянам с печным отоплением захотели дать скидку на электричество

ФАС предложила дать скидку на электроэнергию в регионах без газоснабжения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила дать дополнительную скидку к тарифу на электроэнергию для россиян в частных домах с печным отоплением. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанный службой проект постановления правительства.

Речь идет о жителях городов — участников федерального проекта «Чистый воздух». Это Красноярск, Иркутск, Братск, Кемерово, Барнаул, Абакан, Омск, Челябинск и другие (всего 43 города). Таким образом россиян хотят склонить отказаться от печного отопления в пользу электроэнергии.

Скидку будут рассчитывать исходя из минимального и максимального уровней тарифов, установленных для каждого региона. Так, в нескольких населенных пунктах Красноярского края (Красноярск, Минусинск, Лесосибирск и Ачинск) тарифы могут быть снижены на 47 процентов от текущего уровня, до 1,9 рубля за киловатт/час, считает издание. При этом за сниженные тарифы для населения доплачивают коммерческие потребители в рамках программы перекрестного субсидирования.

Ранее были названы российские города с самым грязным воздухом. Ими оказались Черногорск (Хакасия), Минусинск (Красноярский край) и Чита (Забайкалье). Отмечалось, что количество вредных частиц в воздухе этих городов повышено из-за работы местных систем печного отопления.