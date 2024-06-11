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17:21, 11 июня 2024Забота о себе

Назван необычный и безопасный способ избавиться от муравьев

Агроном Синьковский: пара ящериц поможет избавиться от муравьев на участке

Фото: Steve Tognoli / Unsplash

Поваренная соль не помогает избавиться от муравьев на участке, но может быть опасна для почвы, предупредил агроном Петр Синьковский. В беседе с aif.ru он назвал необычный и безопасный способ избавиться от насекомых.

По его словам, соль срабатывает только в том случае, когда ее водяным раствором заливают муравейник либо подземные ходы, по которым муравьи пробираются на участок. «Но с таким же успехом вы можете развести в той же воде и, скажем, соду или нашатырный спирт. Последний, кстати, еще и лучше сработает — известно, что муравьи очень не любят резкие запахи», — отметил специалист.

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Если переусердствовать с солью, можно навредить почве — садовые и огородные растения не любят хлор, предупредил Синьковский. «Гораздо больший эффект дадут либо пахучие растения, либо, допустим, пара-тройка ящериц, поселившаяся в каком-нибудь тихом уголке, ведь они способны истребить муравьев в очень короткие сроки, переключившись затем на другой, доступный им вид пищи», — добавил он. Кроме того, он рекомендовал использовать ловушки наподобие емкостей со сладким сиропом.

Ранее агроном Денис Терентьев перечислил растения, которые являются самыми опасными противниками дачников.

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      Александра Лисица
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