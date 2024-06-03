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19:24, 3 июня 2024Забота о себе

Названы самые опасные противники дачников

Агроном Терентьев: борщевик и одуванчик вывести с участка сложнее всего

Фото: Robert.photography / Wikimedia

Некоторые сорные растения вывести с участка очень сложно, рассказал агроном Денис Терентьев. В беседе с aif.ru он перечислил самых опасных противников дачников.

Самым опасным и токсичным из них Терентьев назвал борщевик. Он напомнил, что максимальная неприхотливость растения сочетается с агрессивностью в завоевании жизненного пространства и высокой ядовитостью. «И потому в очередной раз напомню, что выходить на бой с ним надо в защитном костюме (вполне подойдет дешевый, но достаточно надежный одноразовый вариант), очках, маске и перчатках. И наилучшая стратегия здесь — применение самых сильных гербицидов общего действия», — говорит он. По словам специалиста, на полное уничтожение растения после обработки уходит до трех недель, после чего остатки сорняка нужно сжечь, а почву перекопать.

Он добавил, что трудно бороться с одуванчиком, который несет угрозу для посадок в огороде и который вывести полностью можно только вручную. Терентьев отметил, что делать это стоит не дожидаясь цветения. Извлекать корни из почвы полностью, до самого кончика.

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Трудно, по его словам, избавиться от сныти и мокрицы — их рост нужно подавлять черной пленкой и раскислением почвы, например, с помощью доломитовой муки. Наконец, трудновыводимыми Терентьев назвал осот и пырей, с которыми также порекомендовал бороться вручную, удаляя с корнем. «Эта процедура проходит полегче, чем с одуванчиком, поскольку корни у осота и пырея тверже и гораздо легче извлекаются целиком, без ненужных поломок», — заключил он.

Ранее биолог Лисса Гарден назвал дешевый способ отвадить голубей. По словам Боуэн, на участке можно развесить формы для запекания из фольги.

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