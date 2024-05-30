Дачникам подсказали дешевый и безопасный способ борьбы с птицами

Биолог Боуэн: формы из фольги помогут отпугнуть голубей от участка

Отпугнуть птиц от участка можно безопасным для них способом, рассказала биолог Лисса Гарден. Дешевый способ отвадить голубей она подсказала дачникам в беседе с Mirror.

По словам Боуэн, на участке можно развесить формы для запекания из фольги. «Они дешевые, блестящие, их легко повесить на дерево. Разместите несколько на фруктовых деревьях или развесьте вдоль заборов, где они будут крутитьсяна ветру», — рассказала биолог, добавив, что формы будут отражать солнечный свет и позвякивать, тем самым помогут дезориентировать птиц.

Специалист подчеркнула, что способ сработает, если развешать не менее 10 форм — такое количество сможет отпугнуть целую стаю птиц. Кроме того, голубей и других птиц могут испугать развешанные на участке гирлянды из ненужных DVD- или CD-дисков, а также блестящие ленты.

Ранее доктор биологических наук Анна Банникова подсказала дачникам способы избавиться от кротов. На обоняние кротов можно воздействовать с помощью едких запахов — смоченной в бензине или мазуте тряпки, испорченной рыбы, тухлых яиц, острого перца, чеснока и касторового масла.