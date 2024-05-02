Названы гуманные способы борьбы с популярным садовым вредителем

Биолог Банникова: кофейная гуща и чеснок отпугнут кротов от садового участка

От садового участка крота может отпугнуть кофейная гуща. Как избавить огород от популярного вредителя гуманно, «РБК» рассказала доктор биологических наук, старший научный сотрудник кафедры зоологии животных факультета биологии МГУ Анна Банникова.

Определить наличие крота на участке можно весной по бугоркам рыхлой земли. Животных привлекает плодородная мягкая почва. Как правило, они занимают участок зимой в отсутствие хозяев. К растениям кроты не притрагиваются, уточняет эксперт, — это скорее следы присутствия мышей-полевок или землероек. Вырытые кротами ходы могут говорить о том, что участок облюбовали майские жуки и медведки. Сами животные при этом довольно полезны для сада — они охотятся на вредных насекомых, разрыхляют и насыщают почву кислородом. Кротовьи тоннели дополнительно дренируют землю и отводят застоявшуюся воду. Однако, если эстетика дороже, то эксперт дает следующие советы в борьбе с кротами.

На обоняние кротов можно воздействовать с помощью едких запахов — смоченной в бензине или мазуте тряпки, испорченной рыбы, тухлых яиц, острого перца, чеснока и касторового масла. Дачникам доступны и специальные ароматические гранулы. Полив водой, их нужно рассыпать по земле или поместить в тоннели. Стоит помнить, что такой способ не отгонит животных от участка, а вынудит прорыть другие ходы. Большую эффективность демонстрируют издающие вибрации отпугиватели.

Действенный и бескровный метод борьбы с кротами — звуковые и ультразвуковые отпугиватели. Устройства представляют собой штыри, которые нужно втыкать в кротовины. Шумовые отпугиватели также полезны в борьбе с грызунами и змеями. Многие предпочитают экономить на приборах и обходятся народной альтернативой — радио на батарейках. Прибор в непромокаемом пакете кладут на сделанную кротом насыпь. Недостаток этой замены в том, что вечно работающее радио может действовать на нервы соседям.

Другой метод, который поможет избавить участок от вредителя, — воздушная вертушка на металлическом или деревянном штыре. Ее можно приобрести в магазине, либо изготовить самостоятельно. Ловушки-трубы имеют дверцы с двух сторон и устанавливается в туннеле. В отличие от капкана, открывая заслонку и попадая в кротоловку, животное не ранится, а просто застревает. Пойманного зверька нужно выпустить вдалеке от жилых застроек — на опушке, в поле, у реки или в лиственном лесу. При этом в хвойном лесу почва слишком жесткая для кротов. Нельзя забывать, что без пищи они могут прожить не дольше 14 часов, поэтому ловушки нужно проверять хотя бы раз в день.

Россияне избавляются от кротов и с помощью самодельных ловушек. Для этого требуется раскопать кротовину и врыть под горизонтальной галереей ведро или трехлитровую банку. Сверху емкость нужно накрыть доской, а на дно насыпать немного земли и червяков. Пища сработает как приманка и не даст животному погибнуть, пока садовод не проверит ловушку. Стальные емкости зоологи использовать не рекомендуют — запах металла отпугнет крота.

Опытные дачники знают, что кроты не любят некоторые растения. Луковицы нарциссов ядовиты, а бархатцы выделяют в почву природные инсектициды, оставляя животных без питания. Сильно пахнущие рябчик императорский, а также лук, укроп, сельдерей и базилик избавят огород от нежеланных гостей.

Самым надежным способом специалист считает подземный забор. Канаву роют по периметру участка и наполняют щебнем, шифером или битым кирпичом. Другой вариант — врыть мелкую сетку или листовую сталь. Такое ограждение должно углубляться в землю не меньше чем на метр и возвышаться над ней хотя бы на 20 сантиметров. Такие заборы из сетки с дном и стенками можно выстроить вокруг деревьев, кустов или цветников.

Ранее россиян предупредили о наказании за санобработку участка дымлением. Избавляясь от вредителей таким популярным способом, стоит соблюдать правила, как при сжигании мусора на участке.