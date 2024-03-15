Дачников предупредили о наказании за популярный способ борьбы с вредителями

Юрист Коломийцев: за борьбу с вредителями на участке дымлением могут оштрафовать

За санобработку участка дымлением дачников могут оштрафовать. О наказании за популярный способ борьбы с вредителями предупредил юрист Сергей Коломийцев, пишет aif.ru.

Речь идет о случаях, когда в саду или в теплицах делают небольшие костры, подпитываемые сыроватыми дровами, для создания дыма, с помощью которого выкуривают вредителей с мест обитания. По словам эксперта, ответственность конкретно за такие действия в законодательстве не прописана.

«Вывод из этого, с точки зрения соблюдения законов только один: данная процедура в случае возникновения пожара и причинения им ущерба, равно как и конфликтные ситуации, связанные с дымлением (ну вот не понравилось оно вашему соседу и все тут) будет рассматриваться сквозь призму случаев, прописанных правилами. То есть — разведение открытого огня и сжигания мусора. Тонкости — мол, там огня минимум, а в основном дым — не учитываются», — пояснил эксперт.

Тем, кто не хочет нарваться на штраф, придется при разведении костров для дымления соблюдать правила, как при сжигании мусора на участке. То есть расстояние горящей точки от построек должно быть не менее пяти метров, а сам костер должен располагаться в яме или металлической емкости без дыр. В противном случае придется заплатить от 2000 до 5000 рублей.

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