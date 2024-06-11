Названа причина массового отравления жителей Дагестана

Причиной массового отравления в Дагестане стала утечка на водоводе

Причиной массового отравления в Дагестане стала утечка на водоводе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в Telegram.

По данным Роспотребнадзора, в результате аварии произошел подсос водных стоков, которые затем попали в резервуары с чистой водой. Проведенные исследования выявили дизентерию, рота- и норовирусы. «Такой тип возбудителей характерен для водной вспышки», — отметили в пресс-службе.

10 июня почти 300 жителей Дагестана обратились к врачам, у них были выявлены признаки кишечной инфекции. По последним данным, в медицинские стационары поступили 84 человека. Установлено, что все они употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.

