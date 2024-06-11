Названа причина приостановки подготовки договора России с Ираном

МИД: работа над договором РФ с Ираном приостановлена из-за выборов президента

Работа над всеобъемлющим договором о сотрудничестве между Россией и Ираном приостановлена из-за подготовки Тегерана к президентским выборам. Причину паузы назвал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Об этом пишет ТАСС.

По словам Кабулова, были внесены контрпредложения с учетом последних иранских поправок. Дипломат отметил, что иранское руководство в настоящий момент занято подготовкой к президентским выборам, поэтому Москва в ожидании, «когда у них дойдут руки».

Ранее Замир Кубулов отмечал, что заключение данного договора — стратегическое решение для обеих стран, которое никогда не утрачивало силы. В связи с этим отмечается, что это исключительно временная мера.