Названы города России с подешевевшими новостройками

С начала года новостройки подешевели в Волгограде и Челябинске

С начала 2024 года среди российских городов-миллионников жилье на первичном рынке подешевело лишь в Волгограде и Челябинске. Соответствующие локации назвали аналитики платформы bnMAP.pro, пишет РБК.

По информации специалистов, большая отрицательная динамика цен наблюдалась в Челябинске. За период с января по май средняя стоимость квартиры в новостройке снизилась на 2,5 процента, до 6,7 миллиона рублей. В Волгограде показатель уменьшился на 1,6 процента, до 5,8 миллиона рублей.

В Москве новостройки, напротив, подорожали. Так, с начала года средняя стоимость объекта в городе увеличилась на 5,45 процента, до 25,2 миллиона рублей. Лидером по росту цен на жилье стал Омск — по итогам мая средняя стоимость новой квартиры составила 8,6 миллиона рублей, что на 10,5 процента больше, чем в январе.

Днем ранее стало известно, что жилье в столичных новостройках за год подорожало практически на четверть.