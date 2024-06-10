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12:03, 10 июня 2024Экономика

Один тип жилья в Москве подорожал на четверть

Новостройки в Москве подорожали почти на 25 процентов
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

За год новостройки в Москве подорожали почти на 25 процентов. О том, что один тип жилья в столице подорожал на четверть, со ссылкой на участников рынка сообщают «Известия».

По информации агентства недвижимости VSN Group, сильнее всего среди округов Москвы стоимость квадратного метра в новых квартирах выросла в Восточном (ВАО) — с 308,6 тысячи рублей в июне 2023-го до 399,1 тысячи рублей. Между тем в Центральном округе цены практически не изменились. В данный момент самое дешевое жилье в столице можно найти в Зеленоградском округе — там стоимость «квадрата» находится на уровне примерно в 245 тысяч рублей.

По словам коммерческого директора, партнера агентства недвижимости Est-a-Tet Владимира Моребиса, без учета элитного сегмента квадратный метр в Москве подорожал в среднем на 15 процентов, до 505,9 тысячи рублей. Аналогичный показатель для Новой Москвы увеличился на 5 процентов, а для Московской области — на 12 процентов.

Опрошенные газетой эксперты заявили, что на рост стоимости жилья повлияли такие факторы, как резкое подорожание себестоимости, выход новых проектов в более престижных локациях и всплеск спроса на квартиры на фоне рисков прекращения ипотеки с господдержкой и возможных ограничений условий семейной ипотеки с 1 июля. Гендиректор VSN Group Яна Глазунова отметила, что дальнейшее изменение цен в столице будет зависеть от завершения льготных программ по ипотеке — это повлечет за собой вымывание наиболее доступного предложения в период с мая по июнь.

Ранее в июне стало известно, что спрос москвичей на новостройки вырос в 1,5 раза на фоне сворачивания льготной ипотеки.

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      Полина Кислицына
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