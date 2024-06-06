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16:43, 6 июня 2024Экономика

Спрос на один вид жилья в Москве вырос в полтора раза

«Инком-Недвижимость»: спрос на новостройки в Москве вырос в полтора раза

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Интерес к первичному жилью в столице вырос в полтора раза на фоне сворачивания льготной ипотеки. Такими данными с РБК поделились в риелторской компании «Инком-Недвижимость».

По подсчетам аналитиков, спрос на новостройки в Москве увеличился на 54 процента с мая 2023 года. За последний месяц показатель поднялся на 7,5 процента. Ажиотаж оправдан скорым завершением действия ипотечных госпрограмм. Как отмечает директор направления «Новостройки» Валерий Кочетков, спрос в апреле и мае оказался на 16 процентов выше, чем за весь первый квартал.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются малогабаритные квартиры. Объем сделок с таким жильем в строящихся комплексах подскочил на 73 процента, а средний бюджет покупки снизился на 18 процентов. Такой интерес объясняется тем, что стоимость подобных объектов больше всего соответствует условиям ипотеки. Кроме того, спрос подогревает скорый запрет столичных властей на строительство квартир площадью меньше 28 квадратных метров.

Ранее в Госдуме заявили, что закрытие льготной ипотеки не спровоцирует подорожание жилья. Более того, в настоящее время застройщики активнее предлагают скидки.

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      Виктория Клабукова
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