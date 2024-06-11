Названы лучшие продукты для улучшения потенции

Некоторое продукты особенно полезны для мужского здоровья, рассказал уролог Питер Уайт. Лучшие продукты для потенции он перечислил в комментарии для Good Men Project.

В первую очередь мужчинам, желающим повысить либидо и улучшить потенцию, следует есть устриц, отметил Уайт. Эти моллюски богаты цинком — минералом, необходимыми для выработки тестостерона.

Полезными для потенции продуктами он назвал орехи, особенно миндаль и грецкие. Они содержат жирные кислоты, важные для поддержания гормонального баланса, отметил уролог. Кроме того, миндаль — богатый источник аргинина, аминокислоты, которая помогает расслабить кровеносные сосуды, способствуя увеличению притока крови к половым органам. Ежедневный перекус горстью орехов способствует поддержанию либидо, заверил специалист.

Темный шоколад содержит антиоксиданты флавоноиды, способствующие поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы. Здоровое сердце необходимо для нормального кровообращения, в том числе в половых органах

Питер Уайт уролог

Для потенции также полезно авокадо, отметил доктор. Этот фрукт богат мононенасыщенными жирами, поддерживающими здоровый уровень холестерина и улучшающими кровоток. Кроме того, авокадо богато витамином Е, который повышает выработку тестостерона и может улучшить качество спермы.

Кроме того, Уайт посоветовал мужчинам есть шпинат, который насыщает организм магнием. Этот минерал поддерживает здоровье мышц и нервов, а также регулирует выработку тестостерона, заключил специалист.

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