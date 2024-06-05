Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:32, 5 июня 2024Забота о себе

Уролог раскрыл необычные факты об эрекции

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Наличие или отсутствие эрекции может считаться показателем общего здоровья мужчины, а для ее измерения существует специальная шкала, заверил хирург-уролог, андролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян. Неожиданные факты об эрекции он перечислил в своем Telegram-канале.

«Существует шкала твердости эрекции для взаимопонимания пациента и врача: на ощупь "лоб" — "отлично", на ощупь "ладонь" — "неплохо", "кончик носа" — "не очень", ну и "мочка уха" — это показатель для эрекции "ужасно"», — написал Гадзиян. При этом доктор заверил, что твердость эрекции очень часто является показателем общего здоровья мужчины.

Образ жизни мужчины часто отображает его качество эрекции. Речь идет о вредных привычках, курении, спорте, сне, питании

Марк Гадзиянхирург-уролог, андролог

Уролог также отметил, что если эрекция пропадает или ухудшается во время полового акта, за этим чаще всего стоят психологические проблемы — синдром тревожного ожидания. По словам Гадзияна, обычно его виновником становится неосторожное слово или действие женщины.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Ранее Гадзиян заявил, что занятия сексом помогают похудеть, так как в процессе сжигается от 80 до 150 килокалорий. Кроме того, по его мнению, секс повышает самооценку, укрепляет иммунитет и мышцы таза.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкий бизнесмен попытался спрятаться от суда в посольстве в Москве и исчез. Где он нашелся и в чем его обвиняют?

      В США испугались влияния Трампа на политику Байдена

      В ЕС назвали кандидата на пост еврокомиссара по обороне

      Мужчина выстрелили в живот посетителю стриптиз-клуба в Москве

      Офицер группировки «Север» спрогнозировал действия ВСУ в Харьковской области

      В России заметно выросло производство сельхозтехники

      Россиян захотели накормить мясом ламы

      Уролог раскрыл необычные факты об эрекции

      Озвучен главный интерес Германии в Донбассе

      Власти заявили о сотнях остающихся в ПВР спустя год после ЧП на Каховской ГЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше